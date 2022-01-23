В кабинетах ректоров увеличат количество плакатов против коррупции

После участившихся случаев коррупционных скандалов, фигурантами которых выступают главы российских вузов депутаты проголосовали за выделения 13,4 млрд рублей на дополнительные плакаты, агитирующие бороться с коррупцией.

“Рыба гниет с головы, поэтому плакаты с агитацией не брать взятки будут вешать в кабинетах ректора и деканатах учебных заведений”, – рассказал депутат Василий Власов.

По его словам, содержимое агитматериалов не изменится, на них по-прежнему будут изображены руки в наручниках, номер статьи и возможное максимальное наказание, а также призыв работать честно.

Инициативу уже поддержали “внизу, на земле”, заверяет депутат. В качестве примере он привел сотрудницу одного из волгоградских вузов – Викторию Кошкину.

“Очень часто руководители спешат, у них плотный график. Им просто некогда иной раз взглянуть по сторонам, чтобы ознакомиться с информацией на плакат”, – подчеркнула она.

Кошкина уверена, что увеличение количества агитационных стендов исправит эту проблему. В частности, плакаты будут висеть возле портрета президента, сейфа, форточки, вешалки для одежды. Не исключается и обязательная установка как фонового изображения рабочего стола ПК и нанесения на чехол телефона.

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