Посол Украины в ответ на слова немецкого адмирала о Крыме заявил об ужасах нацистской оккупации

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает недостаточной отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым не вернется в состав Украины.

По его словам, украинская сторона приветствует решение Шенбаха уйти в отставку. Дипломат также добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии», передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt.

Мельник отметил, что слова немецкого командующего повергли в глубокий шок всю украинскую общественность.

Украинский посол провел параллель с временами национал-социализма. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», – отметил он.

Также Мельник назвал слова инспектора ВМС ФРГ «циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма и высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины».

Ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали Шенбаха. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.