 

Посол Украины в ответ на слова немецкого адмирала о Крыме заявил об ужасах нацистской оккупации

23.01.2022, 12:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает недостаточной отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что Крым не вернется в состав Украины.

По его словам, украинская сторона приветствует решение Шенбаха уйти в отставку. Дипломат также добавил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии», передает Deutsche Welle со ссылкой на газету Welt. 

Мельник отметил, что слова немецкого командующего повергли в глубокий шок всю украинскую общественность.

Украинский посол провел параллель с временами национал-социализма. «При таком высокомерном отношении у украинцев невольно восстают в памяти ужасы нацистской оккупации, когда к украинцам относились как к недочеловекам», – отметил он.

Также Мельник назвал слова инспектора ВМС ФРГ «циничным преуменьшением серьезности противоправной оккупации Крыма и высокомерной постановкой под вопрос суверенитета Украины».

Ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после высказываний о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. 

Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали Шенбаха. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии. 

Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / В “Укрзалізниці” временно не работает онлайн-сервис покупки билетов

19.03 / Санкции против России должны длиться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины – Науседа

25.02 / Суд Ниццы подтвердил право РФ на три из пяти спорных объектов, связанных со Свято-Николаевским собором

04.03 / На Камчатке начался выброс вулканических бомб

02.10 / Корреспондент – на Украине открыли сотни уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

25.10 / Контейнеровоз под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе

28.09 / Путин призвал обеспечить баланс цен на рынке недвижимости

22.12 / В Минприроды подсчитали экономический ущерб от лесных пожаров в России

12.10 / Путин назначил своего помощника Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

22.03 / Не носят маски и выдают фальшивые справки – на немецких врачей поданы сотни жалоб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика