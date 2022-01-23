Пролив Босфор закрыли для движения из-за непогоды

Босфорский пролив закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости, сообщили в канцелярии губернатора Стамбула.

«Движение по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за того, что видимость упала ниже полумили в районе Северный Чакар города Умурьери», – говорится в сообщении канцелярии в Twitter, передает РИА «Новости».

Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.

В ноябре пролив Босфор временно закрывали для транзитных судов из-за сильного тумана.