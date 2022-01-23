Бывшего главкома ВМС Германии внесли в базу «Миротворца» после слов о Крыме

Бывший главнокомандующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» после его высказываний о том, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины.

В пояснении указывается, что Шенбах попал в перечень за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также за «участие в попытках легализации оккупации» полуострова, который Киев считает своей территорией, передает РИА «Новости».

Ранее главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после слов о Крыме.

Напомним, в МИД Украины потребовали опровержения слов главкома ВМС Германии, заявившего, что возвращение Крыма под контроль Украины невозможно. Читатели немецкого журнала Der Spiegel поддержали Шенбаха. Журнал Der Spiegel сообщил, что заявления Шенбаха вызвали раздражение в Минобороны и в МИД Германии.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что ведомство не разделяет мнение главнокомандующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма.

Позже стало известно, что украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что считает недостаточной отставку командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха.