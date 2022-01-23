 

Туалет раздора: в ссору принца Чарльза и принца Эндрю пришлось вмешаться королеве

23.01.2022, 12:55, Разное
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В монаршей семье Великобритании сложные братские отношения не только между Уильямом и Гарри. Джанетт Макгоуэн, бывшая горничная Букингемского дворца, вспомнила случай, всерьез рассоривший принца Чарльза и его младшего брата Эндрю.

Дело было в 1999 году. Джаннет, вспоминает, что тогда она впервые приехала в Сандрингем. В поместье Норфолк королевская семья полным составом по традиции готовилась встретить Рождество. Каждому из родственников королевы полагалась своя спальня и личная ванная комната. Но принц Эндрю, приехавший раньше брата, выбрал туалет, предназначенный изначально для принца Чарльза. И к приезду старшего брата уже успел та обосноваться – разложил свои предметы для бритья, расческу…

 Нам сказали ничего не двигать и ничего не трогать в этой ванной,  – рассказывает горничная.

Когда Чарльз приехал, был большой скандал. Но Эндрю, по словам мисс Макгоуэн, ни в какую не хотел съезжать с занятого пространства.  Поделить туалет братья так и не смогли. Тогда в спор пришлось вмешаться само королеве. Елизавета II уговорила Эндрю уступить старшему брату. Не без обиды, но он выполнил просьбу матери, но напряжение в отношениях братьев с тех пор стало очевидным. 

Принц Эндрю и королева Елизавета II, 2019 год

Эндрю вел себя как избалованный ребенок всякий раз,  когда дело касалось его личных прав. А ведь ему было уже 39 лет!  – подытожила мисс Макгоуэн.

Слова Джаннет о скверном характере принца Эндрю подтверждает и другая горничная – Шарлотта Бриггс полгода прислуживала младшему сыну королевы. 

В то время Эндрю было 36 лет, и он недавно развелся с Сарой Фергюсон. Он часто срывался с места и ожидал, что все будет сделано за него. 

Шарлотта рассказывает, что однажды принц даже довел ее до слез – из-за крошечной щели в занавесках. 

Он кричал: “Неужели ты, черт возьми, ничего не можешь сделать правильно?” Я тогда подумала: “Этот человек сражался за свою страну на Фолклендских островах, но не смог встать, чтобы закрыть свои собственные шторы”. Это было совершенно нелепо, но говорило о нем многое”, – рассказала The SUN мисс Бриггс.

Напомним, в жизни принца Эндрю сейчас черная полоса. Из-за обвинений в связях с несовершеннолетними королева Елизавета II лишила своего сына всех воинских званий и королевского патронажа. Текст официального заявления так же гласил, что отныне Эндрю будет отвечать по “данному кейсу”, имея в виду судебный иск Вирджинии Джуффре по делу об изнасиловании несовершеннолетней, как “частное лицо”. От королевских обязанностей его отстранили еще два года назад.



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