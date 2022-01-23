 

ТЦ “Калита” в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

23.01.2022, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники ОАТИ проверили соблюдение торговыми объектами ТЦ “Калита” режима повышенной готовности. Выяснилось, что посетители и сотрудники были без средств индивидуальной защиты.

“Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований”, – цитирует Харламова Агентство городских новостей “Москва”.

Он напомнил, что за такие нарушения грозит штраф – 300 тысяч рублей. Если здоровью человека причинен вред, то сумма увеличивается до миллиона рублей. Предприятие могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее такие же нарушения специалисты ОАТИ выявили в торговом комплексе “Каширский двор”. Сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты или носили маски ненадлежащим образом.

Также выявлены нарушения в торговых комплексах “Трамплин” и “Европолис”. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты, отмечены случаи ношения масок на подбородке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Новые квартиры для ветеранов, туманные перспективы «Аэрофлота» в Европе, путешествие из КНДР на дрезине и новый посол Белоруссии в России в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

22.02 / Ученые обнаружили связь между изжогой и смертельной болезнью

08.06 / Скандалы: «Охота на самых богатых людей России»

06.03 / Мнение: «Предупреждение о вероятности третьей волны коронавируса»

23.02 / Усталость и одышка могут свидетельствовать о нехватке В12

07.09 / Мнение: Задержания в Минске. 06.09.2020

02.06 / Не только “День Победы”. Какие песни нужно выучить с детьми, чтобы рассказать о войне

15.12 / Бузова попросила канал ТНТ организовать ей жилье прямо на шоу «ДОМ-2»

14.11 / Дональд Трамп допустил, что покинет пост: Соперники в президентской гонке в США поделили два штата

05.08 / Мнение: План свержения правительства в Никарагуа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика