Кулеба призвал украинцев не помогать Путину добиваться своих целей “с минимальными затратами сил”

“Российская Федерация осуществляет маневры военные, учения, что-то там подвозит к украинской границе. Еще нет атаки. Более того, даже нет полной боевой готовности этой российской силы к осуществлению атаки. Но есть огромная куча таких сообщений, […] которые звучат также от наших партнеров, что война неизбежна. Что происходит в Украине? Курс гривны слабеет, инвесторы ставят проекты на паузу (и внутренние инвесторы, и внешние), люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения”, – сказал он.

По словам украинского дипломата, “еще не совершив атаку”, Путин уже получает себе преимущества руками украинцев.

“Поэтому сейчас защита Украины – в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и его партнеров, которые поддерживают это государство. Потому что если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыплется само по себе, экономика просто посыплется”, – объяснил Кулеба.

Он считает, что “сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства – ключевое”.

“Мы, к слову, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным. Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза вооруженных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину добиваться своих целей с минимальными затратами сил”, – заявил Кулеба.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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