 

Сестры Киченок прекратили борьбу в миксте на Australian Open, украинок в смешанном разряде не осталось

23.01.2022, 12:48, Новости дня
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Надежда Киченок в паре с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом провели все три сета в игре с японцами Эной Сибахарой и Беном Маклакленом, уступив на тай-брейке – 6:4, 3:6, 8:10.

Позже проиграли свой поединок и Людмила Киченок в паре с Андреем Голубевым из Казахстана. Японке Макото Ниномии и Айсаму-уль-Хаку Куреши из Пакистана они уступили с результатом 3:6, 4:6.

С Ниномией Людмила Киченок неоднократно играли в паре в 2021 году.

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open проходит с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

В одиночном разряде турнира в третий круг вышли две украинки – Элина Свитолина и Костюк. Однако обе они на этом этапе проиграли.

В парном разряде борьбу за титул продолжает украинский дуэт из Марты Костюк и Даяны Ястремской. Они пробились в третий круг турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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