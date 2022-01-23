 

Подруга умершего актера Арниса Лицитиса показала его последнее фото

23.01.2022, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Родные и близкие звезды советского и латвийского кино оплакивают его кончину, параллельно вспоминая яркие моменты из его жизни. Подруга Арниса Альфредовича поделилась снимком, сделанным незадолго до его смерти.
На 77-м году прервалась жизнь Арниса Лицитиса, актера, который принимал активное участие в развитии советского и латвийского киноискусства. Он был известен по ролям в фильмах «Русь изначальная», «Мираж», «Узник замка Иф».

Педагог по актерскому мастерству и близкий друг Елена Борзова поделилась фотографией актера, сделанной за две недели до его кончины. В публикации она призналась в том, что Арнис Альфредович тяжело болен. Из-за проблем со здоровьем он практически не покидал собственный дом, а в бытовых вопросах часто нуждался в помощи близких.

Подруга поведала, что Лицитис не мог передвигаться из-за больных ног – они почти отказывали. Порой актера посещали верные друзья, но даже это обстоятельство не скрашивало последние годы его жизни. Он по-прежнему чувствовал себя одиноким и не закрывал дверь в свою комнату – в надежде, что кто-то придет его проведать. Основную часть своего времени он смотрел телевизор и читал газеты. Также артист питал любовь к своим домашним животным, которые хоть как-то разбавляли его серые будни.
«Остался один в своей маленькой квартире, где даже не закрывал входную дверь. Смотрел телевизор, читал спортивные газеты… Арнис, прощай, дорогой… Прости, что ничем тебе не смогли помочь…», — написала Борзова в посте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Не выстрелила: британцы подвели первые итоги продаж книги Меган Маркл

28.05 / Мнение: Комментаторы среди нас

24.08 / Ученые научились находить аутизм еще до рождения ребенка

15.08 / Мнение: Новый формат рубрики evolutiolab

07.07 / Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз

07.03 / Роспотребназдор проведёт санитарную проверку квартир участников несанкционированных митингов

08.02 / Два москвича попались с наркотиками в Подмосковье

29.04 / Мнение: Индийский апокалипсис

19.07 / В Рязановском заканчивают строить детский сад и школу

02.06 / Скандалы: Кандидаты на 11 миллиардов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика