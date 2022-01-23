Подруга умершего актера Арниса Лицитиса показала его последнее фото

Родные и близкие звезды советского и латвийского кино оплакивают его кончину, параллельно вспоминая яркие моменты из его жизни. Подруга Арниса Альфредовича поделилась снимком, сделанным незадолго до его смерти.

На 77-м году прервалась жизнь Арниса Лицитиса, актера, который принимал активное участие в развитии советского и латвийского киноискусства. Он был известен по ролям в фильмах «Русь изначальная», «Мираж», «Узник замка Иф».

Педагог по актерскому мастерству и близкий друг Елена Борзова поделилась фотографией актера, сделанной за две недели до его кончины. В публикации она призналась в том, что Арнис Альфредович тяжело болен. Из-за проблем со здоровьем он практически не покидал собственный дом, а в бытовых вопросах часто нуждался в помощи близких.

Подруга поведала, что Лицитис не мог передвигаться из-за больных ног – они почти отказывали. Порой актера посещали верные друзья, но даже это обстоятельство не скрашивало последние годы его жизни. Он по-прежнему чувствовал себя одиноким и не закрывал дверь в свою комнату – в надежде, что кто-то придет его проведать. Основную часть своего времени он смотрел телевизор и читал газеты. Также артист питал любовь к своим домашним животным, которые хоть как-то разбавляли его серые будни.

«Остался один в своей маленькой квартире, где даже не закрывал входную дверь. Смотрел телевизор, читал спортивные газеты… Арнис, прощай, дорогой… Прости, что ничем тебе не смогли помочь…», — написала Борзова в посте.