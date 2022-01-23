Алена Водонаева рассказала о родах “ценой с Lexus”

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, как ее бывший супруг покрывал огромное количество счетов, угождая жене. Одним из наиболее дорогостоящих моментов стали роды. Оплату услуг клиники, где курировали беременность те[justify][/justify]леведущей, полностью взял на себя возлюбленный.

Алена Водонаева рассталась с Алексеем Малакеевым еще в 2011 году. Супружеская пара разошлась в дружеской манере, сохранив уважение друг к другу. Бывший муж активно учувствует в судьбе их общего сына, покрывая расходы на обучение и ни в чем не отказывая ему.

По словам Водонаевой, будучи в декрете, ее тогдашний супруг реализовывал любое желание. Он покрывал все ее потребности и счета за роды.

«Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами. Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее?» — озвучила блогер.

Алена Водонаева не раз подчеркивала, что для нее крайне важно финансовое положение мужчины. Она не желает тратить собственное время на того, кто зарабатывает меньше. чем она. Кроме этого, звезда имеет определенные требования к интеллектуальному уровню партнера.

Далеко не каждый сможет соответствовать этому перечню требований. Возможно, именно поэтому телеведущая все еще одинока. «Мужчина, который что-то решает в моей жизни? В чем-то помогает, является тылом? Нет, я таких не знаю. Хотя есть один, но он во френд-зоне», — поделилась она.

Звезда уже давно является финансово независимой и привыкла самостоятельно обеспечивать себя. Сегодня она руководит салоном красоты, параллельно развивая собственный профиль в социальных сетях. Она гордится достигнутым и не нуждается в финансировании со стороны, хотя признает, что хотела бы встретить достойного мужчину.

Источник: www.starhit.ru