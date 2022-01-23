 

Алена Водонаева рассказала о родах “ценой с Lexus”

23.01.2022, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, как ее бывший супруг покрывал огромное количество счетов, угождая жене. Одним из наиболее дорогостоящих моментов стали роды. Оплату услуг клиники, где курировали беременность те[justify][/justify]леведущей, полностью взял на себя возлюбленный.
Алена Водонаева рассталась с Алексеем Малакеевым еще в 2011 году. Супружеская пара разошлась в дружеской манере, сохранив уважение друг к другу. Бывший муж активно учувствует в судьбе их общего сына, покрывая расходы на обучение и ни в чем не отказывая ему.

По словам Водонаевой, будучи в декрете, ее тогдашний супруг реализовывал любое желание. Он покрывал все ее потребности и счета за роды.
«Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна. Ты муж! Я выпала из жизни, занимаясь вынашиванием ребенка и родами. Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее?» — озвучила блогер.
Алена Водонаева не раз подчеркивала, что для нее крайне важно финансовое положение мужчины. Она не желает тратить собственное время на того, кто зарабатывает меньше. чем она. Кроме этого, звезда имеет определенные требования к интеллектуальному уровню партнера.

Далеко не каждый сможет соответствовать этому перечню требований. Возможно, именно поэтому телеведущая все еще одинока. «Мужчина, который что-то решает в моей жизни? В чем-то помогает, является тылом? Нет, я таких не знаю. Хотя есть один, но он во френд-зоне», — поделилась она.

Звезда уже давно является финансово независимой и привыкла самостоятельно обеспечивать себя. Сегодня она руководит салоном красоты, параллельно развивая собственный профиль в социальных сетях. Она гордится достигнутым и не нуждается в финансировании со стороны, хотя признает, что хотела бы встретить достойного мужчину.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Врач Бобровский рассказал, кому нельзя есть арбузы

16.04 / “Дни.ру” раздают подарки: абонемент на книги от “ЛитРес”

12.11 / Мнение: Схема размещения российских миротворцев в Карабахе

16.11 / Мнение: Гуманизация школы, положительная и отрицательная социализация

13.10 / “Никого так не любила”: Лариса Гузеева во вторую годовщину смерти смерти матери почтила ее память

11.10 / На экраны выходит комедийный сериал “Жена олигарха” с Еленой Подкаминской и Ольгой Бузовой

21.03 / Мнение: Высылка шпионов

28.06 / Мнение: О еже и голой жэ…

23.03 / Геймеры готовят коллективный иск против Razer из-за нового игрового кресла-унитаза Throne Chroma

17.05 / Дмитрий Пучков объяснил важность фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика