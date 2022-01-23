 

Алена Хмельницкая рассказала, как её отец ушёл из жизни

23.01.2022, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алена Хмельницкая тяжело переживает потерю отца и поделилась деталями происшествия. В октябре прошедшего года артист балета Александр Хмельницкий не смог пережить 3-й инсульт. За несколько лет до этого житель тяжело перенёс второй инсульт. Ему пришлось провести в реанимации целый месяц, и можно считать чудом, что он пришёл в себя.
Актриса Алена Хмельницкая понимала сложность ситуации и не рассчитывала на значительное улучшение состояния отца. У него был искусственный клапан на сердце, и в силу возраста проведение ещё одной операции было мало вероятным.

Вдова Александра Хмельницкого прожила с ним в браке 60 лет, для неё эта ситуация тяжёлый удар.

Артисту было 84 года, он ушёл, не страдая от боли. Его последние минуты жизни прошли в собственном доме в окружении близких. Актриса вспоминает его как человека, заботящегося об уюте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мнение: Больше трех не собираться

24.10 / Уютные и стильные: трендовые модели трикотажных платьев для холодного сезона 2021/2022

16.10 / В США школьник, попытавшийся устроить масс-шутинг, был застрелен ответным огнём одноклассников

22.02 / Redmi K40 получил такой же качественный экран OLED, как Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra

10.09 / Мнение: И что мне делать?

20.08 / Модели станут более функциональными: джинсы, которые будут модными осенью среди женщин старше 50 лет

15.03 / По итогам Масленицы 300 депутатов Госдумы были госпитализированы из-за переедания черной икры

15.01 / Мнение: “Как меня мучили в тюрьме Пасадены”

31.05 / Jai Kisan, финтех-стартап, нацеленный на сельскую Индию, привлекает 30 миллионов долларов

17.11 / Названа уменьшающая воздействие стресса на организм диета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика