Алена Хмельницкая рассказала, как её отец ушёл из жизни

Алена Хмельницкая тяжело переживает потерю отца и поделилась деталями происшествия. В октябре прошедшего года артист балета Александр Хмельницкий не смог пережить 3-й инсульт. За несколько лет до этого житель тяжело перенёс второй инсульт. Ему пришлось провести в реанимации целый месяц, и можно считать чудом, что он пришёл в себя.

Актриса Алена Хмельницкая понимала сложность ситуации и не рассчитывала на значительное улучшение состояния отца. У него был искусственный клапан на сердце, и в силу возраста проведение ещё одной операции было мало вероятным.

Вдова Александра Хмельницкого прожила с ним в браке 60 лет, для неё эта ситуация тяжёлый удар.

Артисту было 84 года, он ушёл, не страдая от боли. Его последние минуты жизни прошли в собственном доме в окружении близких. Актриса вспоминает его как человека, заботящегося об уюте.