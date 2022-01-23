 

DE – британские ВМС сопроводили российские корабли в Северном море и Ла-Манше

23.01.2022, 12:42, Новости дня
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Сторожевой корабль HMS Tyne вместе с миноносцем Dragon британских ВМС были направлены на сопровождение военных кораблей РФ в Северном море, а также проливе Ла-Манш, передаёт Daily Express. В британском военном ведомстве отметили, что ранее за действиями российских кораблей следили ВМС Нидерландов, а теперь их будут сопровождать ВМС Франции.


Twitter/ HMS Tyne

В пятницу сторожевой корабль HMS Tyne и эскадренный миноносец HMS Dragon ВМС Великобритании сопроводили российские военные корабли в Северном море и проливе Ла-Манш, пишет Daily Express. 

Как отметили в Министерстве иностранных дел Великобритании, HMS Tyne и HMS Dragon сопроводили «три российских военных корабля в рамках совместной операции с союзниками». Там также указали на то, что ранее за действиями кораблей ВМФ РФ следили военнослужащие ВМС Нидерландов, а теперь их будут сопровождать корабли французских ВМС.

Ранее в средствах массовой информации обратили внимание на то, что из Балтийского флота были отправлены пять десантных кораблей проекта 775 и десантный корабль «Иван Грен». Как отмечает издание, пока неясно, куда направляются корабли, но это происходит на фоне роста напряжённости в отношениях РФ и Запада из-за сообщений о размещении 100 тыс. российских военнослужащих на границе с Украиной.

Для защиты суверенитета Украины Великобритания уже поставила стране оружие и готова осуществить дополнительные поставки. Так, по словам министра обороны Бена Уоллеса, на Украину могут быть отправлены дополнительно 2 тыс. противотанковых ракетных комплексов.

«Я буду внимательно следить за вопросом отправки дополнительных оборонительных вооружений на Украину. Великобритания намерена поддерживать Украину, её суверенитет и наши общие интересы», — приводит Daily Express слова Уоллеса.

Как отметил британский политик, Лондон на протяжении восьми лет помогает Киеву наращивать обороноспособность и намерен расширить поддержку в свете «российской агрессии», пишет Daily Express.



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