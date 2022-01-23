В РФ за сутки госпитализировано 6,2 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 6 211 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализаций на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выписано 23 045 человек, на 9,7% меньше по сравнению с 22 января. Подтверждено 679 летальных исходов.

В штабе также сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло за сутки на 63 205, до 11 108 191, говорится в Telegram-канале «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ».

В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациента, при этом доля госпитализаций снизилась до 5,9% от числа заболевших. Число заразившихся коронавирусом в столице увеличилось за сутки на 17 528 против 16 094 днем ранее, до 2 174 536, передает ТАСС.

Накануне, 22 января в РФ госпитализировали 9902 человека с COVID-19.