В Госдуме назвали способ объединить Украину с Крымом

Для объединения Украины с Крымом президенту страны Владимиру Зеленскому надо объявить о вхождении Украины в состав Российской Федерации, сообщил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России», – цитирует РИА «Новости» Шеремета.

По его мнению, в этом случае Украина и Крым будут в составе одного государства – России. В нем не будет места радикалам, которые развязали гражданскую войну на Украине и продолжают уничтожать страну, заключил депутат.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.