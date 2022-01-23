 

В Киеве прошло шествие в память о первых Героях Небесной Сотни

23.01.2022, 12:05, Новости дня
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Участники акции почтили первых погибших в январе 2014 года: Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеру, Богдана Калиняка. 

Колонна с родственниками погибших, друзьями и активистами прошла от Майдана Независимости по Крещатику до улицы Грушевского.

Участники шествия держали флаги с надписями “Революция Достоинства” и “Небесная Сотня. Герои не умирают”, портреты убитых активистов Майдана, а также бело-красно-белые флаги, которые использует оппозиция Беларуси – в память о белорусе Жизневском.

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на Европейской площади состоялось богослужение по погибшим. Участники шествия возложили цветы, зажгли лампадки и спели гимн.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).  

По данным ГБР, в результате противостояний пострадали 2,5 тыс. человек, погибли 78 протестующих и 13 правоохранителей. Пятый президент Петр Порошенко говорил, что в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. 

Вербицкого вместе с еще одним активистом Евромайдана Игорем Луценко похитили из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. 

Нигоян и Жизневский погибли 22 января 2014 года в центре Киева, тогда же ранение получил Сеник, который скончался через несколько суток. 

видео

Видео: НВ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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