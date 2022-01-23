В России подтвердили очередной максимум суточного прироста больных COVID-19

Это рекордный для страны прирост инфицированных коронавирусом за 24 часа. Предыдущие максимумы фиксировались и 21 января (57,2 тыс.), и 20 января (49,5 тыс.).

Больше всего новых больных обнаружили в Москве – более 17 тыс.

Скончались в России 22 января 679 пациентов с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 11,1 млн случаев коронавирусной инфекции, умерли более 326 тыс. больных.

В статистику по России минздрав включает данные в том числе с оккупированного украинского полуострова Крым.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 21 января 2022 года, по данным ВОЗ, в мире подтвердили 340,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 5,57 млн пациентов с COVID-19.

По числу инфицирований коронавирусом Россия находится на шестом месте в мире, лидируют США (68,2 млн).

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