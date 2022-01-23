“Как сестры”. Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах

“Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер Севен”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 400 тыс. лайков.

“Такие красивые девушки”, – написал bugrovaleysan.

“Как сестры”, – прокомментировала katy_true_love.

“Красивые девушки, но Харпер похожа на Дэвида!”, – отметила claudia365dias.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

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