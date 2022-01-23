 

“Как сестры”. Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах

23.01.2022, 12:04, Новости дня
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“Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер Севен”, – подписала она публикацию, которая собрала больше 400 тыс. лайков.

“Такие красивые девушки”, – написал bugrovaleysan.

“Как сестры”, – прокомментировала katy_true_love.

“Красивые девушки, но Харпер похожа на Дэвида!”, – отметила claudia365dias.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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