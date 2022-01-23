Курбан Омаров посмеялся над новым именем Айзы

Уверенная в себе бизнесвумен и экс-жена репера Гуфа (Алексея Долматова) Айза давно говорила о намерении изменить имя и фамилию для того, чтобы ее больше никогда не ассоциировали с бывшим мужем. Возвращать свою девичью фамилию знаменитость не хотела, дабы не втягивать своих родных и близких в сплетни и скандалы, связанные с шоу-бизнесом и ее бракоразводным процессом.

«Жизнь одна. Кайфую», – написала Айза в социальной сети, выложив при этом фото свидетельства о смене имени и фамилии. Теперь звезду зовут Айза-Лулуна, а фамилия у нее Ай.

Эта новость в основном насмешила фанатов, о чем говорят колкие и ироничные комментарии к посту. К таким комментаторам присоединился известный бизнесмен, бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. Его насмешил выбор имени Айза-Лулуна и он не упустил возможности прокомментировать это, учитывая тот факт, что когда-то Айза сама грубо высказалась по поводу его ссоры с экс-женой. «Человеку нужно обратиться к специалисту. Жалко детей», – писала тогда бизнесвумен.

Курбан Омаров ответил тем же: «Поставила мне диагноз, а получилось так, что диагноз у самой», пишет портал «Глобал.МСК».

Источник: www.starhit.ru