Экс-президент Польши – Путин не агрессивный безумец, поэтому войны не будет

Угроза российско-украинской войны не особо реальна, потому что Владимир Путин, будучи хладнокровным лидером, не станет нападать на Украину ради каприза, уверен экс-президент Польши Бронислав Коморовский. В интервью порталу Fakt он объясняет, что РФ не нужен затяжной и изнурительный конфликт, она лишь хочет оказать давление на ЕС, которому ни в коем случае нельзя идти ей на уступки.



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Несмотря на то что напряжение между Россией и Украиной только нарастает и с каждым днём появляется всё больше информации о том, что в любой день может разразиться большой конфликт, бывший президент Польши Бронислав Коморовский полагает, что ситуация так легко не выйдет из-под контроля. Он вовсе не считает российского лидера Владимира Путина непредсказуемым и вспыльчивым. «Я совершенно не согласен с такими мнениями. Нам довелось несколько раз встретиться в официальных ситуациях, и даже во время этих встреч было видно, что он полностью руководствуется холодным расчётом. При любом раскладе он ни в коем случае не агрессивный безумец, который нападёт на Украину только ради того, чтобы напасть. Путин хладнокровно рассчитывает то, что он может получить в ситуации, когда он держит всех в напряжении», — объясняет бывший польский лидер порталу Fakt.

В интервью он настаивает, что, хоть переговоры с Россией пока не привели к результату, Западу не стоит делать выбор в пользу уступок. «Я предостерегаю от политики уступок в отношении России. Когда Владимир Путин увидит такую ​​политику, он захочет больше и больше. Поэтому нужно сохранять жёсткую позицию и не дать себя запугать. Если Запад покажет свою слабость, это может побудить Владимира Путина к агрессии и нападению на очередные территории Украины. В ходе этих переговоров российский лидер должен чувствовать силу Запада. Слабость может спровоцировать агрессию. И наоборот — сила сдерживает агрессивную политику», — подчёркивает он.

Бронислав Коморовский также не берётся утверждать, что угроза войны реальна, а если даже она и начнётся, то это будет не чистой воды военный конфликт, а лишь гибридная война с рядом локальных конфликтов. «Россия уже успела убедиться в том, что украинская армия — непростой противник, который всё лучше натренирован. Поэтому Путин не пойдёт на вооружённый конфликт, который может быть долгим и изнурительным. Эта ситуация, скорее всего, попытка оказания давления на ЕС», — отмечает он. По его мнению, избежать конфликта возможно только при помощи жёсткой политики в отношении РФ и отсутствия каких-либо уступок. Более того, нельзя будет обойтись и без болезненных санкций.