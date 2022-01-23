 

В Санкт-Петербурге дети потушили снегом Вечный огонь

23.01.2022, 11:28, Новости дня
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Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию, что ее дети, игравшие на Марсовом поле, затушили снегом Вечный огонь.

Инцидент произошел днем 22 января на Марсовом поле. Мать детей – сотрудница общественной организации – сама обратилась в полицию и рассказала о произошедшем, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что прибывшая на место служба зажгла Вечный огонь примерно через 10 минут.

В отношении матери детей составлен протокол об административном нарушении по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В декабре в Набережных Челнах прокуратура начала проверку инцидента на территории мемориального комплекса «Родина-мать», где подростки погасили Вечный огонь.



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