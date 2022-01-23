 

Минкульт Украины исключил из “черного списка” в 2021 году 55 человек

23.01.2022, 11:20, Новости дня
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Отмечается, что, в частности, в июне 2021 года на основании обращения СБУ Минкультуры исключило из этого перечня российского певца Филипа Киркорова.

Также на основании обращения СБУ в ноябре 2021 года Минкультуры признало утратившими силу приказы №812 и №846 от 19 октября и 1 ноября, в связи с чем из перечня исключили участников российского фильма “Солнцепек”.

Известно, что в ноябре из перечня убрали фамилию украинского актера Валентина Томусяка, которого внесли в список по ошибке – за якобы участие в фильме “Солнцепек”, к которому он на самом деле не имел отношения. 

Контекст:

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Перечень составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в перечне 208 фамилий (и 207 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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