 

Во всех областях Украины превышен уровень заболеваемости COVID-19, худшая ситуация в Ивано-Франковской и Сумской

23.01.2022, 11:20, Новости дня
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“Оранжевый” уровень эпидопасности фиксируется в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом уровень заболеваемости COVID-19 превышен во всех регионах страны. Хуже всего этот показатель в Ивано-Франковской (1214 на 100 тыс. населения) и Сумской (877) областях. Самый низкий уровень в Кировоградской области (119 на 100 тыс. населения).

В среднем по Украине при допустимом показателе в 75 на 100 тыс. населения уровень заболеваемости коронавирусной инфекции составляет 407 на 100 тыс. населения.

Скриншот: moz.gov.ua

Контекст:

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в “желтой” зоне. В начале 2022 года ситуация эпидситуация в Украине ухудшилась.

С 6 декабря в стране начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

По состоянию на 23 января в Украине подтвердили почти 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 99,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 3, 6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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