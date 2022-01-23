Ольга Зарубина после коронавируса похудела до 39 кг

Ольга Зарубина, которая в начале лета прошлого года переболела коронавирусом, пояснила о своем нынешнем состоянии. Оказалось, певица похудела до 39 килограммов.

Ольга Зарубина призналась, что перенесла заболевание дома, необходимости в госпитализации врачи не увидели, но с последствиями недуга ей не удалось справиться до сих пор. Похудение беспокоит знаменитость, ведь такого веса у нее никогда не было. Учитывая это, сейчас ей даже страшно вставать на весы.

Чтобы набрать вес певица начала усилено питаться, употребляя в больших количествах баранину, сливочное масло и сало. Зарубина успокаивает себя, ведь всегда очень медленно набирает вес. Такой ежедневный рацион в течение пяти месяцев пока не дал результата, из-за чего у певицы началась депрессия. Она старается меньше появляться на публике, буквально спрятавшись ото всех в своем доме. Также певица пожаловалась на непонятную тревогу, нервозность, страх, панику, чувство беспомощности и одиночества.

Источник: sobesednik.ru