 

Цветкова на фоне ограбления вдовы Градского рассказала о сумме, хранящейся у него в банке

23.01.2022, 11:16, Разное
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Людмила Цветкова в эфире программы «Ты не поверишь!» прокомментировала инцидент с ограблением вдовы Александра Градского. По словам актрисы, его мог придумать сын музыканта, так как отец накопил огромную сумму в банке, но не оставил завещания.
По словам Цветковой, Марина Коташенко не могла сама инсценировать ограбление, ведь при полном разоблачении она лишится всего. В банке у Градского накопилась сумма в 300 миллионов рублей, на которую мог бы претендовать и сын музыканта. Актриса уверена, что он как-то замешан в этом инциденте.

Также Людмила Цветкова рассказала, что Александр Градский не был верен последней жене. Она знала о других женщинах, но терпела. Что касается завещания, то музыкант во время общения с актрисой в прошлом признался, что если его напишет, то после его смерти будет большая драка. Цветкова предположила, что, возможно, он и хотел такого развития событий.

Источник: teleprogramma.pro



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