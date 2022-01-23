Угроза стертых данных: SIM-карту необходимо менять каждые четыре-пять лет

Эксперт телекоммуникационной компании Yotа Григорий Лысенко ответил на вопрос, почему важно периодически менять свою SIM-карту.

Как пишет специалист, важным фактором долговечности SIM-карты является бережное отношение. Однако, несмотря на то, что она практически всегда находится в смартфоне, электронный модуль все равно подвержен воздействию. SIM-карте по прежнему грозит физический износ. А это повлечет за собой повышенный риск потери данных и снижение качества мобильной связи. Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко посоветовал менять SIM-карты «в профилактических целях».

По словам представителя Yota, SIM-карта по свойствам схожа с жестким диском компьютера или смартфона. На перечисленные устройства приходит информация, за сохранность которой они отвечают. Поэтому SIM-карта изнашивается по определенному принципу: по мере того, как на нее поступают новые данные – старые стираются. Согласно озвученному Лысенко, это происходит за 10-15 лет. Однако бывают случаи, когда пользователи вынуждены менять SIM-карту гораздо раньше.

Существует множество причин, по которым это происходит, добавил Лысенко. Одна из важнейших – это отсутствие связи. В некоторых ситуациях попросту невозможно зарегистрировать электронный модуль в сети. А дополнительная настройка смартфона может не принести положительных результатов. В таком случае SIM-карту также заменяют, отметил эксперт.

«Я рекомендую менять SIM-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет», — поделился собственным мнением Лысенко.

Источник: radiosputnik.ria.ru