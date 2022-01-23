 

CNN сообщил, что посольство США в Киеве подало в Госдеп запрос об эвакуации

23.01.2022, 11:14, Новости дня
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Дипломатическое представительство Вашингтона в украинской столице обратилось в Государственный департамент с запросом об эвакуации всего «вспомогательного персонала» вместе с семьями, передаёт CNN. По информации канала, такое решение свидетельствует о том, что ситуация в регионе становится всё более напряжённой.


AP

Посольство США в Киеве запросило в Государственном департаменте страны разрешение на эвакуацию всех сотрудников, относящихся к «вспомогательному персоналу», а также членов их семей, пишет CNN со ссылкой на «многочисленные» осведомлённые источники. 

Как сообщил каналу анонимный источник, имеющий связи в украинском правительстве, американская сторона предупредила Киев о том, что эвакуация семей сотрудников диппредставительства скорее всего начнётся уже на следующей неделе. По словам источника, президент Украины Владимир Зеленский уже побеседовал по этому поводу с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном и подчеркнул, что если США предпримут такой радикальный шаг, это станет «слишком острой реакцией» на сложившуюся в регионе ситуацию. 

Представители Госдепа, с которыми удалось связаться журналистам CNN, делать какие-либо официальные заявления отказались, но подчеркнули, что ведомство активно работает над планами действий на случай чрезвычайных ситуаций, дабы обеспечить безопасность граждан США за рубежом. 

Как полагает обозреватель CNN, поданный посольством в Киеве запрос свидетельствует об усугублении напряжённости — в прошлом месяце американские ведомства на фоне постепенного наращивания Россией военного присутствия у украинских границ лишь работали над планами по эвакуации американских граждан с украинской территории. Согласно полученному каналом докладу американских разведслужб, на данный момент в регионе находятся более 127 тысяч российских военнослужащих. 

Ранее Госдеп уже порекомендовал американцам избегать поездок на Украину, официально предупредив их о том, что Россия, по некоторым данным, планирует масштабную военную операцию против Киева, отмечается в материале CNN. Американские чиновники пока не знают, что конкретно планирует Москва, однако отдельные представители американского правительства, ознакомившиеся с донесениями разведки, заявляют о наличии свидетельств, подтверждающих, что РФ собирается «попытаться взять Киев и свергнуть украинское правительство», пишет канал.

Особенно «зловещим» признаком чиновники правительственных ведомств США и российские военные аналитики сочли переброску в понедельник войск Восточного военного округа в Белоруссию, отмечает обозреватель CNN.



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