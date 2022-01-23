 

С утра решат – Личное мнение

23.01.2022, 11:04, Разное
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Следственный комитет публикует кадры с места вчерашней трагедии. Стая бродячих собак загрызла семилетнюю девочку в селе Домна Забайкальского края:


Фото: СК РФ

Ребёнок не гулял. Не бегал непонятно где. Девочка возвращалась из музыкальной школы. Не дошла, родители принялись искать ребёнка.

Спустя несколько часов нашли.

https://t.me/lenamiro/10712

Ребёнок погиб от укусов бродячих псов. И это, если вдруг кто так подумал, трудно назвать случайностью.

Вышедшие на народный сход жители села рассказали, что неоднократно обращались во все инстанции с требованием решить проблему бродячих животных.

Просили и главу своего сельского поселения. Она просила службы ЖКХ. Жители писали даже в воинскую часть, губернатору, но ничего не менялось.

И вот закономерный итог.

Губернатор Забайкалья приехал к жителям села и заявил, что в законах у нас есть изъяны, которые — цитата по РИА Новости — «не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов».

Серьёзно? Законы у нас плохие? Не ваши местные власти наплевали на просьбы людей, а Госдума не те и не такие законы принимает?

Эвона, как!

https://t.me/lenamiro/10713

Тем не менее, с утра, пообещал губернатор, все они соберутся на совещание. Задумаются и решат проблему. Как так, неужели законы теперь позволяют сделать это? Вчера ещё было нельзя, а сегодня вдруг стало можно?

Очень жаль девочку. Ей было 7. Она училась в музыкальной школе. Впереди была целая жизнь.

Источник: Лена Миро



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