Москвичам пообещали полуметровые сугробы

Высота сугробов в Москве до конца января вырастет до 50 сантиметров при норме в 30, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До конца января выпадет еще 7-12 мм осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 сантиметров», – отметил Тишковец, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что месячная норма по осадкам в Москве превышена на 14%, то есть выпало 114% месячной нормы.

По его словам, январь в Москве стал довольно снежным – уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. «Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет в настоящий момент 46 сантиметров – по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге», – сказал Тишковец.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.