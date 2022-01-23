Женщина погибла во время крещенских купаний в Ленобласти

Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил источник в силовых структурах.

«Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются», – сказал РИА «Новости» источник.

Ранее в соцсетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Мать 18-летней девушки объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.