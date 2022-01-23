 

Женщина погибла во время крещенских купаний в Ленобласти

23.01.2022, 10:42, Новости дня
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Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил источник в силовых структурах.

«Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются», – сказал РИА «Новости» источник. 

Ранее в соцсетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь.  Мать 18-летней девушки объяснила, что ее дочь сама хотела окунуться в ледяную прорубь на Крещение и делает это уже в третий раз.



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