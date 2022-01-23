 

В Приамурье задержали мужчину по подозрению в убийстве полугодовалого ребенка

23.01.2022, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Белогорске Амурской области отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына, мужчина пытался укачать ребенка, в какой-то момент «вышел из себя» и уронил его, мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«32-летний отец мальчика. Как отметил задержанный, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, мужчина помещен в изолятор временного содержания, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее жительницу города Выкса Нижегородской области заподозрили в убийстве собственного двухлетнего внука: по версии следствия, она выкинула ребенка из окна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Контрразведка США обвинила Китай и Иран в попытке помешать Трампу переизбраться

17.02 / Euronews – военные вывели на улицы Мьянмы танки и бронетехнику для подавления протестов

17.09 / Чижов оценил влияние роста цен на газ в Европе на ускорение запуска «Северного потока – 2»

08.11 / Кремль прокомментировал драку в Новой Москве

01.09 / Оппозиция Черногории высказалась о членстве в НАТО

23.02 / Родственник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

18.07 / С россиян Андрусенко и Кудашева сняли обвинения в использовании допинга

01.07 / В Авдеевке артиллерия боевиков ударила по жилому району: горят дома

25.09 / Путин объяснил «нереалистичные» итоги выборов в Чечне

20.11 / Байден допустил возможность подачи иска к администрации Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика