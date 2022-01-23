В Приамурье задержали мужчину по подозрению в убийстве полугодовалого ребенка

В Белогорске Амурской области отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына, мужчина пытался укачать ребенка, в какой-то момент «вышел из себя» и уронил его, мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«32-летний отец мальчика. Как отметил задержанный, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, мужчина помещен в изолятор временного содержания, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее жительницу города Выкса Нижегородской области заподозрили в убийстве собственного двухлетнего внука: по версии следствия, она выкинула ребенка из окна.