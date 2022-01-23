 

Белла Хадид рассказала о проблемах с алкоголем: “Я выпила свое”

23.01.2022, 10:40, Разное
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Белла Хадид часто делится с поклонниками тем, что ее беспокоит. В ноябре прошлого года в Insthagram она рассказала о психологических расстройствах. Тогда модель призналась, что страдает от эмоционального выгорания, тревожности и одиночества, сопроводив пост несколькими фотографиями, на которых плачет. Об еще одной своей проблеме – пристрастии  к алкоголю –  она рассказала в откровенном интервью Instyle.

Я любила выпить. Дошло до того, что я даже стала отменять вечеринки и встречи с друзьями, когда мне казалось, что я не смогу себя контролировать, – призналась Хадид.

Белла заверяет, что уже полгода не притрагивается к спиртному. По ее словам, бросить пить она решила после того, как прошла сканирование мозга.

Я увидела, как алкоголь влияет на мой мозг. После этого стало намного сложнее взять в руки бокал. Сейчас я не чувствую необходимости пить, потому что знаю, как это повлияет на меня в 3 часа ночи, когда я проснусь с ужасной тревогой, думая об одной вещи, которую я сказала пять лет назад, когда закончила среднюю школу.

Модель заявила, что она также исключила из своей жизни и препараты, помогающие заснуть.

Я больше не принимаю снотворных таблеток. Когда я много летала, это был единственный способ избежать смены часовых поясов, – сказала она.

За употребление алкоголя Белла Хадид привлекалась к уголовной ответственности – в 2014 году модель арестовали за вождение в нетрезвом виде. Ее на год лишились прав и дали шесть месяцев испытательного срока, а также приговорили к 25 часам общественных работ и 20 часам на собраний анонимных алкоголиков.



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