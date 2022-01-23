Южная Корея выплатила за Иран долги по взносам в ООН

“21 января корейское правительство завершило выплату взноса Ирана в ООН ($18 млн, около 22,2 млрд [иранских] вон)”, – говорится в сообщении.

Ведомство отметило (.pdf), что 13 января Иран объявил о потере права голоса на Генеральной Ассамблее ООН из-за невыплаты взносов, и Сеул выразил беспокойство, что ООН использует для этого замороженные внутренние иранские средства.

Министерство экономики и финансов Южной Кореи подчеркнуло, что в июне 2021 года Сеул помогал Ирану с выплатой ООН $16 млн взносов.

“Ожидается, что после выплаты взносов в ООН право голоса Ирана на Генеральной Ассамблее ООН будет немедленно восстановлено”, – сказано в объяснении южнокорейского ведомства.

12 января стало известно, что право голоса на Генассамблее ООН потеряли Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа – Новая Гвинея и Вануату.

Контекст:

В 2021 году права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаты членских взносов лишались Иран, Нигер, Ливия, Центральноафриканская Республика, Конго, Южный Судан и Зимбабве. Еще три страны – Коморские Острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи – находились на испытательном сроке. В 2020-м без права голоса были Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.

В 2019 году только 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Долг США ООН составлял $491 млн. Гутерриш тогда заявлял, что ООН столкнулась с острой нехваткой финансирования.

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