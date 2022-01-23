Стоянов заявил, что никогда не целовал Олейникова «по-настоящему»

Юрий Стоянов поделился информацией касательно сцен поцелуев с коллегой Ильей Олейниковым.

Актера позвали на YouTube-шоу, в новом выпуске которого юморист Гарик Харламов сделал акцент на «достижениях» Стоянова на сценах. Среди них прозвучали слова о многочисленных поцелуях с Олейниковым на съемках комедийной телепередачи «Городок».

Артист не опроверг это заявление. Лишь дополнил тем, что сцены с поцелуями действительно были и являлись важной частью сатирической программы. За время ее существования Стоянов примерял на себя образ женщины более трех тысяч раз. Однако, по его словам, он никогда не целовался с Олейниковым «по-настоящему».

Во время выпуска приглашенный юморист озвучил забавный факт касательно сьемок «Городка». Его коллега Олейников просил не надевать при нем колготки. Юрий Стоянов признался, что ему не приносило удовольствия перевоплощаться в женщину, но он воспринимал это за неотъемлемую составляющую театральной профессии, пишет портал iReactor.

Источник: inforeactor.ru