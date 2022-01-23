 

Названы продукты и товары, которые подорожают в России из-за падения рубля

23.01.2022, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт Андрей Верников назвал продукты и товары, которые в ближайшее время подорожают в РФ из-за падения рубля. По его словам, в первую очередь это коснется импортной продукции.
Например, чай поставляют в страну из Индии, Китая и Шри-Ланки. Имеющиеся плантации в Краснодарском крае не смогут заместить импортированный товар, поэтому стоит ожидать роста цен. Немаловажным моментом является то, что упаковка для чая закупается за рубежом, стоимость фрахта тоже возросла.

Увеличение цены ожидается и на кофе, импортные фрукты, а также вино и некоторые алкогольные напитки. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и со стоимостью кондитерских изделий, так как для их изготовления используются ароматизаторы и какао, которые закупаются в других странах.

Иными словами, подорожание коснется всех товаров, в составе которых есть импортные элементы, что тоже относится и к электронике, о чем пояснил финансист и экономист Николай Переславский. По его словам, резкого скачка цен не будет, но постепенно при определенных условиях стоимость начнет увеличиваться.

Свое мнение озвучил и эксперт Александр Абрамов, отметив, что в прошлом году в первую очередь подорожание коснулось куриного мяса, самого дешевого белого хлеба и моркови. При этом очевидно, что для этих товаров не нужны импортные составляющие. Причиной Абрамов назвал использование момента для намеренного увеличения стоимости производителями. В нынешнем году властям не удастся удержать рост цен на указанные продукты, поэтому, по словам эксперта, ценники на них будут расти до нового урожая.

Конкуренция на рынке помогла снизить стоимость фруктов в прошлом году, обратная ситуация наблюдалась с мясом, яйцами и бензином. Несмотря на это, отметил Абрамов, предсказать точную стоимость тех или иных товаров в нынешнем году крайне сложно.

Источник: 1prime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / На поверхности Луны могут находиться фрагменты Венеры

28.07 / Скандалы: Генерал Росгвардии погорел на салоне красоты

15.08 / Мнение: Обыкновенное убийство

21.07 / Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает

26.12 / Ученые обнаружили у йети ДНК белого медведя

30.08 / Новое поколение: дочери Хайди Клум, Моники Беллуччи и Пи Дидди приняли участие в показе Dolce & Gabbana

28.06 / В Греции, Марию Захарову пророчат на должность посла России в Афинах

23.09 / Мнение: Прокуратура Севастополя заинтересовалась общежитием, которое продали вместе с жильцами

21.11 / Казахский доктор объяснила метеозависимость у людей, перенесших COVID-19

09.10 / Это официально: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит расстались

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика