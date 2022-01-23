Названы продукты и товары, которые подорожают в России из-за падения рубля

Эксперт Андрей Верников назвал продукты и товары, которые в ближайшее время подорожают в РФ из-за падения рубля. По его словам, в первую очередь это коснется импортной продукции.

Например, чай поставляют в страну из Индии, Китая и Шри-Ланки. Имеющиеся плантации в Краснодарском крае не смогут заместить импортированный товар, поэтому стоит ожидать роста цен. Немаловажным моментом является то, что упаковка для чая закупается за рубежом, стоимость фрахта тоже возросла.

Увеличение цены ожидается и на кофе, импортные фрукты, а также вино и некоторые алкогольные напитки. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и со стоимостью кондитерских изделий, так как для их изготовления используются ароматизаторы и какао, которые закупаются в других странах.

Иными словами, подорожание коснется всех товаров, в составе которых есть импортные элементы, что тоже относится и к электронике, о чем пояснил финансист и экономист Николай Переславский. По его словам, резкого скачка цен не будет, но постепенно при определенных условиях стоимость начнет увеличиваться.

Свое мнение озвучил и эксперт Александр Абрамов, отметив, что в прошлом году в первую очередь подорожание коснулось куриного мяса, самого дешевого белого хлеба и моркови. При этом очевидно, что для этих товаров не нужны импортные составляющие. Причиной Абрамов назвал использование момента для намеренного увеличения стоимости производителями. В нынешнем году властям не удастся удержать рост цен на указанные продукты, поэтому, по словам эксперта, ценники на них будут расти до нового урожая.

Конкуренция на рынке помогла снизить стоимость фруктов в прошлом году, обратная ситуация наблюдалась с мясом, яйцами и бензином. Несмотря на это, отметил Абрамов, предсказать точную стоимость тех или иных товаров в нынешнем году крайне сложно.

Источник: 1prime.ru