Байден обсудил «агрессивные действия» РФ с командой по нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Украине со своей командой по нацбезопасности, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины», – говорится в заявлении, информирует ТАСС.

Отмечается, что президенту США доложили о текущем состоянии якобы проводимых Россией военных операций на границе с Украиной, а также рассказали о прилагаемых Вашингтоном дипломатических усилиях по деэскалации.

«Президент Байден вновь заявил, что в случае, если РФ совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для РФ вместе с нашими союзниками и партнерами», – отмечается в документе.

Лично на встрече присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Все остальные участники подключались к беседе по видеосвязи.

Ранее Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между Россией и входящими в НАТО странами.