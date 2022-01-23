 

Байден обсудил «агрессивные действия» РФ с командой по нацбезопасности

23.01.2022, 9:58, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Украине со своей командой по нацбезопасности, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины», – говорится в заявлении, информирует ТАСС.

Отмечается, что президенту США доложили о текущем состоянии якобы проводимых Россией военных операций на границе с Украиной, а также рассказали о прилагаемых Вашингтоном дипломатических усилиях по деэскалации.

«Президент Байден вновь заявил, что в случае, если РФ совершит дальнейшее вторжение на Украину, Соединенные Штаты обеспечат быстрые и жесткие последствия для РФ вместе с нашими союзниками и партнерами», – отмечается в документе.

Лично на встрече присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Риккетти. Все остальные участники подключались к беседе по видеосвязи.

Ранее Байден выразил обеспокоенность, что якобы назревающий конфликт между Россией и Украиной приведет к реальной конфронтации, «непреднамеренной войне» между Россией и входящими в НАТО странами.



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