Украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки семь раз обстреляли Донбасс, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило семь раз», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости»

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатометы, также было выпущено девять мин калибром 120 и 82 миллиметра.

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Ранее сообщалось, что украинские силовики похитили военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики.

Напомним, в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.