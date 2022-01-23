 

В Индии пожар в многоэтажном здании унес жизни шести человек

23.01.2022, 9:50, Новости дня
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Возгорание произошло на 19-м этаже здания в центральном районе города, Тардео. Жертвами пожара стали шесть человек, трое из которых – мужчина и две женщины – проживали в квартире, в которой огонь вспыхнул. Одного из погибших опознать не удалось из-за сильного обгорания, поэтому тело будут идентифицировать по ДНК.

В результате пожара пострадали 24 человека, восемь из которых находятся в критическом состоянии.

Большинство погибших и пострадавших жили между 16-м и 20-м этажами.

Всего в здании пребывало 400 человек, большинство из них успели покинуть помещения, пока дым не заполнил коридоры через воздуховоды.

С огнем пожарные боролись около пяти часов. Тушение осложняло то, что в переулке, где расположен дом, могла находится только одна пожарная машина.

По словам начальника пожарной службы Мумбая Хеманта Параба, в здании не функционировала система пожарной безопасности, а огнетушители оказались просрочены. Причина возгорания расследуется, на предоставление отчета власти дали 15 дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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