 

Названы ключевые симптомы омикрон-штамма коронавируса

23.01.2022, 9:44, Разное
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В РФ зафиксирован новый пик заболеваемости – за последние сутки ковидом заразились свыше 57 тысяч человек. Врачи, учитывая все имеющиеся данные, назвали ключевые признаки омикрон-штамма, который считается причиной роста количества заболевших.
Первым признаком является повышение температуры тела – от 38 градусов и выше. Встречаются случаи, когда данный показатель, наоборот, снижается при заболевании. Врач-пульмонолог Алексей Кривоногов рассказал, что людям стоит быть осторожными по причине спекуляций относительно вопроса изменения симптомов заболевания в зависимости от штамма. По его словам, при появлении различных штаммов сам коронавирус остается собой, поэтому проявления заражения мутировавшим вирусом очень похожи.

Врач Александр Соловьев назвал следующий признак недуга – боль в горле, приведя в пример результаты исследования британских ученых. В нем участвовали 175 тысяч заразившихся омикроном человек и 88 тысяч с дельта-вариантом. Выяснилось, что в первой группе пациенты чаще жаловались на болевые ощущения в горле, чем во второй. Головные боли и слабость в теле тоже часто встречаются у заболевших, однако пока невозможно точно сказать, что данные симптомы говорят именно об омикрон-варианте.

Что касается потери обоняния и вкуса, то данные последствия реже встречаются у тех, кто заразился омикроном. Врач Кривоногов сообщил, что для получения необходимой информации требуется большой объем наблюдений, которого в настоящее время у ученых нет.

Иммунолог Николай Крючков пояснил о потере аппетита у пациентов. По его словам, это объясняется субъективным восприятием, когда на отсутствие желания употреблять пищу люди чаще обращают внимание при отсутствии других и более заметных симптомов.

Израильский доктор Борис Бриль назвал следующий симптом – боль в спине. Эксперт отметил, что большинство признаков коронавируса схожи с проявлением обычного гриппа. В их числе и ломота в теле при повышении температуры. Что касается ковида, то при нем симптомы просто более выражены, так как патоген вызывает более тяжелую реакцию организма.

Другими симптомами заражения омикрон-штаммом могут быть насморк, заложенность носа, кашель, чихание, сыпь на теле, ощущения сдавливания в грудной клетке, спутанность сознания, конъюнктивит, диарея, тошнота и рвота. Все врачи говорят, что по одной клинической картине невозможно определить, каким именно штаммом заразился человек. Важными являются вакцинация и соблюдение мер предосторожности.

Источник: 72.ru



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