“Вы сами сколько фильмов сняли?”: режиссёр новой “Матрицы” ответила недовольным зрителям

Режиссёр ленты “Матрица: Воскрешение” Лана Вачовски раскритиковала зрителей, которым не понравился фильм – по её словам, у них слишком мало собственного опыта в кинематографе, чтобы критиковать. Она также сочла, что критики попросту завидуют успеху.

“Я хочу обратиться к тем, кто сейчас умничает и критикует. И я хочу спросить: вы сами сколько фильмов сняли? Ноль? Прежде чем критиковать, хорошо бы показать свои работы, чтобы было понятно, с кем мы имеем дело”, – написала она в Facebook.

“Нормальный человек, если его мама с папой воспитали, он не гадит на чужой труд, а благодарит за фильм. Но воспитание это не про вас, вы только и умеете, что писать гадости, как крысы. Только рано радуетесь, мне вообще плевать, что вы там понаписываете, рахиты анонимные, хоть лопните от зависти”, – заключила деятель кинематографа.

В кинокомпании Warner Bros. Pictures, выпустившей новую “Матрицу”, скандальный пост комментировать отказались, но пообещали “предпринять меры, чтобы установить, не был ли аккаунт Ланы Вачовски скомпрометирован и использован третьими лицами”.

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