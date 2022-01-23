Конституция США была написана Екатериной II

Специалисты Российской национальной библиотеки (РНБ) опубликовали письмо Екатерины II к Вольтеру, в котором императрица попросила французского философа оценить проект будущей конституции США.

– У нас хранится уникальное собрание – библиотека Вольтера, которая была приобретена по инициативе Екатерины Великой после смерти великого мыслителя. Работа над этим бесценным архивом продолжается уже больше двух столетий, до сих далеко не все материалы введены в научный оборот. Что касается опубликованного письма, то оно датировано 18 марта 1778 года, в нём Екатерина предложила Вольтеру доработать проект переустройства британских колоний в Новом свете, – заявил генеральный директор РНБ Владимир Гронский.

Специалисты Йельского университета и библиотеки Конгресса США уже направили официальный запрос в РНБ с просьбой предоставить копию раритета.

– Если это правда, а мы проведём все необходимые экспертизы, то это кардинально меняет наши взгляды на историю США. Получается, что Адамс, Вашингтон и другие отцы-основатели воспользовались готовым проектом, а не создали главный документ в истории нашей страны, – отметил в эфире BBC профессор Йельского университета Томас Макнамара.

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