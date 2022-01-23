ЕС «призвал освободить» супругу экс-судьи ВС Чечни

Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, причем сделал этот спустя сутки после того, как женщину уже посетил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев.

«Европейский союз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать это дело, а также немедленно положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», – приводит РИА «Новости» текст заявления представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Сама Мусаева в разговоре с чеченским омбудсменом рассказала, что никакого насилия к ней не применяли, однако, как считают во внешнеполитической службе ЕС, имели место «насильственное задержание» Мусаевой и ее «насильственная передача в Чечню». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.

Ранее стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию. Информацию об этом подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».