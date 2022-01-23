 

ЕС «призвал освободить» супругу экс-судьи ВС Чечни

23.01.2022, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз призвал российские власти освободить супругу судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарему Мусаеву, причем сделал этот спустя сутки после того, как женщину уже посетил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев.

«Европейский союз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать это дело, а также немедленно положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», – приводит РИА «Новости» текст заявления представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

Сама Мусаева в разговоре с чеченским омбудсменом рассказала, что никакого насилия к ней не применяли, однако, как считают во внешнеполитической службе ЕС, имели место «насильственное задержание» Мусаевой и ее «насильственная передача в Чечню». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.

Ранее стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию. Информацию об этом подтвердил сын судьи Абубакар Янгулбаев.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что все члены семьи экс-главы Верховного суда республики Сайди Янгулбаева поддерживают террористические группировки, призывают к терроризму и экстремизму; их надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов.

Напомним, СМИ утверждали, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни якобы «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. Добронравова утверждает, что оперативники не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские действовали в рамках российского законодательства: «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В Украину прибыла делегация Ирана для переговоров по сбитому самолету МАУ

31.12 / “Жопа хороша. Оттопырена “, “Какой орех целовательный”. Водонаева похвасталась на публике изгибами фигуры

05.01 / Токаев заявил об особой вине правительства Казахстана за протестную ситуацию

08.08 / Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ

08.12 / Минздрав начал проверку данных о жестоком обращении с пациентом в Мурманске

01.07 / Явка в Москве превысила 53%

21.03 / Стало известно о планах Ирана атаковать военную базу США

03.01 / Лолита вышла замуж в шестой раз

15.09 / Киев заявил о «пророссийской» позиции Белоруссии при любом президенте

30.11 / Применение «Спутник лайт» в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика