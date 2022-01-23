Назван самый распространенный симптом «омикрона»

Боль и першение в горле являются самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «омикроном» еще до получения положительного результата тестирования на COVID-19, сообщила комиссар департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», – цитирует RT врача.

Кроме того, Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает дискомфорт в горле, причем речь идет даже о самом незначительном дискомфорте.

Также врач назвала в качестве главного отличия «омикрона» от «дельты» редкую потерю обоняния.

Ранее терапевт из Великобритании Нина Аслам предупредила, что конъюнктивит может свидетельствовать о заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон».