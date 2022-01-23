Мураев прокомментировал заявление из Лондона о его возможном назначении Россией марионеточным лидером в Киеве

Такие планы Кремля как один из вариантов развития событий озвучила 22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс. “У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев”, – сказано в ее заявлении.

Сам Мураев сказал, что его “забавляет” такая информация, и назвал ее “глупостью и чепухой”, которую “трудно переварить”.

Экс-нардеп напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и ему запрещен въезд в эту страну “из-за угрозы национальной безопасности”.

Он предположил, что “кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал”. (Вероятно, Мураев имеет в виду телеканал “Наш”, которым владеет его семья и который неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. В частности, в декабре 2020 года в его эфире появился представитель боевиков “ЛНР” Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина).

23 января в комментарии украинскому изданию “Страна” Мураев также опровергает обвинения политиков из Великобритании и заявил, что вопросы следует задавать “мистеру Бину”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

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