 

Apple запускает программу trade-in, снижающую цены на смартфоны

23.01.2022, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Теперь старые электронные устройства можно обменять на новые с доплатой. Размер бонуса достигает 700 американских долларов, сообщили в компании Apple, представляя свою новую программу trade-in.

Однако это далеко не первая программа лояльности и не самая выгодная для клиента, отмечают независимые эксперты. Так, ранее при покупке смартфона в обмен на устройство с Android можно было получить скидку до 545 долларов. Новая программа предполагает бонус всего лишь на 405 долларов.

Но если вы принесли выпущенный под брендом Apple гаджет в приличном состоянии и хотите обменять его на аналог нового поколения, то продавец может снизить цену даже на 700 «зеленых». Причина, по которой Apple стал меньше ценить смартфоны с Android, скорее всего, кроется в том, что главный конкурент – Samsung – только намеревается выпустить новую линейку продукции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Протестующие в Ереване направились к зданию Службы нацбезопасности

28.12 / “Бедные собачки”, “Без снега везти троих сверх меры упитанных людей”, “Понты”. Сеть взорвалась негодованием после поездки Николаева с семьей на хаски

25.08 / Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

14.12 / Эрдоган в начале 2022 года посетит Украину, планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией – Кулеба

22.09 / Эксперт: Пандемия коронавируса показала мощь волонтерского движения в России

16.07 / Помпео: неотчуждаемые права – фундамент, на котором построена Америка

10.05 / Путин побеседовал с президентами Киргизии и Азербайджана

23.11 / Щербань: Я оставляю за собой право защищать честь и репутацию моей семьи. Светлую память моего отца

13.08 / Российский ученый предупредил о непредсказуемом климатическом оружии США

26.05 / Газпром представил концепцию нового небоскреба в Петербурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика