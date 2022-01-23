Apple запускает программу trade-in, снижающую цены на смартфоны

Теперь старые электронные устройства можно обменять на новые с доплатой. Размер бонуса достигает 700 американских долларов, сообщили в компании Apple, представляя свою новую программу trade-in.

Однако это далеко не первая программа лояльности и не самая выгодная для клиента, отмечают независимые эксперты. Так, ранее при покупке смартфона в обмен на устройство с Android можно было получить скидку до 545 долларов. Новая программа предполагает бонус всего лишь на 405 долларов.

Но если вы принесли выпущенный под брендом Apple гаджет в приличном состоянии и хотите обменять его на аналог нового поколения, то продавец может снизить цену даже на 700 «зеленых». Причина, по которой Apple стал меньше ценить смартфоны с Android, скорее всего, кроется в том, что главный конкурент – Samsung – только намеревается выпустить новую линейку продукции.