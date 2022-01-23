 

Джонсон решил направить главу минобороны Британии на переговоры в Москву

23.01.2022, 8:24, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направит главу минобороны королевства Бена Уоллеса на переговоры в Москву, сообщил телеканал Sky News.

Ожидается, что глава правительства даст указание Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу провести переговоры в российской столице. Встреча может состояться в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

По данным телеканала, Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную» и ежедневно получает информацию о происходящих там событиях.

Ранее сообщалось, что британское правительство активно разрабатывает новые санкции против РФ на случай гипотетического «вторжения» на Украину, кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT в качестве крайней меры. 



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