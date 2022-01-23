 

Танкер загорелся в Черном море

23.01.2022, 8:24, Новости дня
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На борту находящегося в Черном море танкера под флагом Коморских островов начался пожар, экипаж эвакуирован, сообщили в экстренных службах.

Возгорание началось ночью в воскресенье во время нахождения судна Almuntazah в пяти километрах от мыса «Железный рог». Танкер перевозит более 700 тонн мазута, передает РИА «Новости». 

«Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы», – отметили в экстренных службах.

Из Новороссийска к месту пожара прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Судно в настоящее время стоит на якорной стоянке, пострадавших нет.

В августе полиция норвежской провинции Финнмарк сообщила, что в порту Киркенес загорелся российский траулер.



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