Танкер загорелся в Черном море

На борту находящегося в Черном море танкера под флагом Коморских островов начался пожар, экипаж эвакуирован, сообщили в экстренных службах.

Возгорание началось ночью в воскресенье во время нахождения судна Almuntazah в пяти километрах от мыса «Железный рог». Танкер перевозит более 700 тонн мазута, передает РИА «Новости».

«Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы», – отметили в экстренных службах.

Из Новороссийска к месту пожара прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий».

Судно в настоящее время стоит на якорной стоянке, пострадавших нет.

В августе полиция норвежской провинции Финнмарк сообщила, что в порту Киркенес загорелся российский траулер.