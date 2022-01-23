 

Безос инвестировал 3 млрд долларов в создание лекарства от старения

23.01.2022, 8:24, Новости дня
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Основатель корпорации Amazon Джефф Безос вложил 3 млрд долларов в стартап по борьбе со старением под названием Alto Labs.

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. В проекте примут участие и нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна, передает РБК со ссылкой на газету The Sunday Times.

Отмечается, что на пути к результату ученые планируют изучить процесс репрограммирования клеток – их возврат в состояние стволовых.

Успех проекта гарантировать рано, однако предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением, добавляет издание.

В августе Джефф Безос, который в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, вернул себе первое место в списке богатейших людей мира. 



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