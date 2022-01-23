 

Эксперт напомнил о способах кражи личных данных со смартфонов

23.01.2022, 7:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский эксперт по кибербезопасности Антон Шамарин напомнил об основных методах, которыми пользуются мошенники, чтобы завладеть чужими персональными данными. Один из наиболее распространенных – это заражение устройства вирусом. Его можно «подхватить», открыв непонятное письмо, перейдя на фейковый сайт или просмотрев сомнительную рекламу.

Кроме того, существуют трояны. Способ распространения почти тот же, что и у вирусов. Но здесь вредоносная программа не просто использует уязвимость системы, а сама открывает доступ к вашему устройству. Так называемые черви распространяются обычно по переписке, особенно в мессенджерах. И они тоже выполняют ту же самую задачу.

Для того чтобы обезопасить себя, пользователю нужно проявлять бдительность. Не заходите на все ресурсы подряд, постарайтесь не общаться с незнакомцами, советует эксперт. И обновляйте систему безопасности на своем устройстве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Путин заявил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом

18.12 / “Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком”. В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга

06.05 / В Рио-де-Жанейро в перестрелке погибло 25 человек, среди них – полицейский

16.12 / “Уверена, что справлюсь”. Седокова заболела накануне 38-летия

16.06 / Путин утверждает, что Украина хочет “вернуть войска в места постоянной дислокации на Донбассе” до проведения выборов

24.11 / Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией

19.12 / Бесплатные поставки «Спутника V» планируют начать с Африки

29.10 / “На каждую вакцинированную бабушку 5 тыс. грн”. Комаровский предложил платить врачам и населению за вакцинацию от коронавируса

29.05 / Литва после инцидента с Ryanair призвала продолжить «давление на Россию»

30.09 / Доля пользователей, установивших Windows 11, превышает 1%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика