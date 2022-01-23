Эксперт напомнил о способах кражи личных данных со смартфонов

Российский эксперт по кибербезопасности Антон Шамарин напомнил об основных методах, которыми пользуются мошенники, чтобы завладеть чужими персональными данными. Один из наиболее распространенных – это заражение устройства вирусом. Его можно «подхватить», открыв непонятное письмо, перейдя на фейковый сайт или просмотрев сомнительную рекламу.

Кроме того, существуют трояны. Способ распространения почти тот же, что и у вирусов. Но здесь вредоносная программа не просто использует уязвимость системы, а сама открывает доступ к вашему устройству. Так называемые черви распространяются обычно по переписке, особенно в мессенджерах. И они тоже выполняют ту же самую задачу.

Для того чтобы обезопасить себя, пользователю нужно проявлять бдительность. Не заходите на все ресурсы подряд, постарайтесь не общаться с незнакомцами, советует эксперт. И обновляйте систему безопасности на своем устройстве.