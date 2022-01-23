В 2021 году значительно вырос рынок информационной безопасности

По словам экспертов, за прошлый год значительно вырос спрос на разработки в сфере информационной безопасности, а это привело, в свою очередь, и к резкому росту услуг, предоставляемых на данном рынке.

Тенденция вина по всему миру, но также хорошо заметна и в России, говорят специалисты. Проблема РФ только в том, что использовать для киберзащиты приходится, в основном, зарубежный продукт. Однако в то время, когда всего за год количество хакерских атак выросло на 75%, приходится применять все доступные средства защиты.

Благодаря развитию данного рынка, удалось снизить реальный вред от киберугроз в таких важных секторах, как финансы, говорят эксперты. Увы, в промышленности защищенность систем на высоком уровне пока только у 5% предприятий. Но это означает, что в данном направлении надо поработать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.