 

В 2021 году значительно вырос рынок информационной безопасности

23.01.2022, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам экспертов, за прошлый год значительно вырос спрос на разработки в сфере информационной безопасности, а это привело, в свою очередь, и к резкому росту услуг, предоставляемых на данном рынке.

Тенденция вина по всему миру, но также хорошо заметна и в России, говорят специалисты. Проблема РФ только в том, что использовать для киберзащиты приходится, в основном, зарубежный продукт. Однако в то время, когда всего за год количество хакерских атак выросло на 75%, приходится применять все доступные средства защиты.

Благодаря развитию данного рынка, удалось снизить реальный вред от киберугроз в таких важных секторах, как финансы, говорят эксперты. Увы, в промышленности защищенность систем на высоком уровне пока только у 5% предприятий. Но это означает, что в данном направлении надо поработать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Дело о госизмене Медведчука и реакция Путина. 14 мая в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

18.11 / “Нежелание облегчить гуманитарную ситуацию”. МИД Украины отреагировал на заявления РФ об открытии КПВВ на Донбассе

08.12 / Обладатель премии «Эмми» стал режиссером сериала Роднянского о гей-активистах в СССР

11.03 / Голубовская: Учитывая печальное состояние наших институций, Украина неплохо справилась с пандемией COVID-19. Прежде всего, за счет самоотверженности медиков

02.01 / Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске

08.08 / Большинство нелегальных мигрантов в Чехии оказались украинцами

11.08 / Fox News – «утончённый» Обама не распространяет COVID, в отличие от необразованных байкеров

13.10 / Экономика: У “Турецкого потока” появился азербайджанский конкурент

31.03 / ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе не достигла согласия о прекращении огня с 1 апреля

26.11 / В Индии разрабатывают космические ракеты и спутники с функцией самоуничтожения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика